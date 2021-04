Surfons tranquille: méfiez-vous des fausses offres de livraison DHL

C’est le printemps et vous décidez de faire un peu de tri. Et vous vous dirigez vers les sites d’annonces en ligne, comme 2eme main, pour y placer vos offres.

À peine une heure après, vous recevez un message d’une personne se disant très intéressée par la petite armoire que vous proposez. Elle vous offre 50 € de plus pour que vous la lui réserviez car elle est en vacances à la mer et elle vous demande si vous accepteriez de la lui envoyer moyennant quoi elle vous fera parvenir un paiement via le service DHL Express. Elle précise qu’elle déposera la somme en liquide dans une enveloppe et que ce courrier sera déposé à votre domicile. Vous répondez que vous êtes d’accord et quelques heures plus tard, vous recevez un nouveau message dans...