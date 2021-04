Testé pour vous: SimpleLogin

Un jour, c’est pour acheter un produit sur un site de vente en ligne. Le lendemain, c’est pour s’inscrire sur un réseau social. Ou pour effectuer une réservation de vacances. À chaque fois, il vous est demandé de renseigner votre adresse de courrier électronique. Et comme ces situations se reproduisent, votre adresse mail se répand, se retrouve dans des tas de bases de données et vous recevez une multitude de messages non sollicités, les fameux spams. S’il n’existe pas de solution à toute épreuve pour résoudre ce problème, celle que nous vous présentons aujourd’hui s’en rapproche...