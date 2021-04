À la télé ce soir: «Amanda» ou «L’humour au temps du corona»

« L’humour au temps du corona », à 22h40 sur Arte

Si la pandémie a apporté avec elle son cortège de peurs, d'incertitudes et de drames, une arme ne nous a pas quittés : l'humour. Dès les premières annonces, entre mesures sanitaires, confinement et déconfinement, des humoristes professionnels et des anonymes du monde entier se sont emparés du sujet dans une déferlante de sketches, chansons et mèmes qui ont fait la joie des internautes. Dans un quotidien chamboulé, les sujets de dérision ne manquent pas, des plus sérieux aux plus triviaux : l'isolement et la promiscuité forcée, la distance physique, l'école à la maison, sans oublier le leitmotiv de la pénurie de papier toilette.