Pierre-Jean Chalençon se fait remettre en place après un tweet sur la rouverture des bars en Angleterre

Les Anglais peuvent remettre le nez dehors. Les bars et les restaurants sont de nouveau ouverts après des mois de restrictions très strictes à cause de la crise sanitaire. Une nouvelle à côté de laquelle Pierre-Jean Chalençon n’est pas passé à côté. Le collectionneur d’objets napoléoniens a fait parler de lui à cause des dîners clandestins en France. Aujourd’hui l’enquête est toujours en cours contre lui mais aussi contre le chef Christophe Leroy, qui n’a pas manqué de l’injurier.

Sur Twitter, il repartage une vidéo où l’on peut voir les Anglais fêter la rouverture des bars et restaurants. L’homme d’affaires commente : « Et nous pendant ce temps-là… lol ». Une réflexion qui est très mal passée pour les internautes. « Ils ont de la chance de ne pas avoir des c******* qui organisent des dîners clandestins et qui fanfaronnent, eux ! ». D’autres ajoutent : « En son temps, Napoléon, votre grand homme, ne vous aurait pas loupé ». « Il ose tout, c’est même à ça qu’on le reconnaît ».

Enfin un dernier, plus engagé s’emporte : « Nous les petits français, on bosse, on respecte le 3e confinement, on s’entasse dans les RER. Pendant ce temps, vous, les bourgeois, les riches, les autres, vous faites la fête, vous vous bâfrez, vous continuez à vous gaver sur notre dos ».