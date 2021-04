À la télé ce soir: le retour de «Clem» ou «Hôtel Transylvanie 3»

C'est la rentrée ! Clem fait ses débuts d'assistante juridique au cabinet de Nathalie, mais un nouvel arrivant à Cheynouville pourrait bien bouleverser ses plans. De son côté, Adrian reprend, fébrile et heureux, ses fonctions de proviseur. Tous semblent repartis du bon pied, lorsque Val apprend une incroyable nouvelle, qui promet de transformer son avenir et celui de ses proches.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Jugé coupable, à 20h55 sur 13e Rue - Trois étoiles

de Clint Eastwood (1999)

Sorti sans grand succès entre « Les pleins pouvoirs » et « Space Cowboys », cet habile suspense est à nouveau d’une actualité brûlante en fonction des drames à caractère racial qui secouent sans arrêt le pays de l’Oncle Sam. À (re)découvrir sans hésiter.

La villa, à 20h40 sur La Trois - Deux étoiles

de Robert Guédiguian (2017)

Avec ses Jean-Pierre Darroussin et Ariane Ascaride favoris, le natif de Marseille nous fait découvrir les charmes d’une calanque toute proche de la cité phocéenne, et le désarroi d’une famille confrontée à l’aphasie du père et aux aléas de l’immigration clandestine. Un drame d’ambiance, à la fois généreux et contemplatif.

La vache, à 21h05 sur France 3 - Deux étoiles

de Mohamed Hamidi (2016)

Ce pastiche contemporain de « La vache et le prisonnier » présente l’éleveur algérien d’un bovin unique en route vers l’annuelle foire agricole d’Hexagone. On s’attendait à la grosse farce mais c’est tout le contraire ! Certains gags de situation sont pleins d’invention et dans l’ensemble, c’est très humain et respectueux du choc des cultures.

Vacances à la grecque, à 22h20 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Donald Petrie (2009)

Depuis son « Mystic Pizza » sorti il y a trente ans, son auteur est devenu un spécialiste de la comédie US pas trop stupide. Passée une intro accumulant les clichés les plus prévisibles, le récit fait naître un charme inattendu, essentiellement dû au sourire et aux belles rondeurs de Nia Vardalosun, à l’initiative d’un vrai et plaisant parcours touristique, animé par un Richard Dreyfuss toujours aussi charismatique, et par un certain Ian Ogilvy, celui qui succéda jadis à feu Roger Moore dans le rôle du « Saint ».

Le bagarreur du Kentucky, à 13h35 sur Arte - Une étoile

de George Waggner (1949)

Cette série B désuète produite par John Wayne lui-même a au moins su conserver deux vrais pôles d’intérêt : le souvenir de l’immigration en Alabama de soldats de la Grande Armée chassés d’Europe après Waterloo, et la présence aux côtés du héros d’un certain Oliver Hardy cabotinant son éternel personnage.