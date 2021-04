À la télé ce soir: «Meurtres à la Rochelle» et «Koh-Lanta»

En Polynésie, c'est l'heure de la réunification. Rouges et jaunes doivent désormais apprendre à vivre et survivre ensemble. Les rencontres sont en demi-teintes et les rancoeurs du passé restent bien présentes, mais des revirements soudains vont surprendre les forces en présence. La discussion des Ambassadeurs, placée sous le sceau des armes secrètes, ne ressemble à aucune autre.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Majestic », à 17h45 sur Be1 - Trois étoiles

À l’image des « Évadés » du même auteur, devenu le film préféré des internautes US, ce très beau drame romantique balayant les rouages du maccarthysme avec un détachement inattendu n’a pas obtenu le succès mérité. Débarrassé de ses mimiques, Jim Carrey s’y révèle aussi émouvant que dans « The Truman Show » et « Man on the Moon », face à la jolie Laurie Holden et les vétérans Martin Landau et James Withmore dont ce fut le dernier clap.

« Fast & Furious 5 », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

La séquence d’arrachage d’un coffre-fort de plusieurs tonnes par deux bolides survitaminés et leur fuite « carambolesque » dans les rues de Rio méritent à elles seules l’attention. Un plaisant divertissement qui ne se prend pas vraiment au sérieux et qui a conforté la saga qui attend désormais pour juin son numéro 9, dont la production a été retardée afin de laisser le champ – provisoirement – libre au « spin-off » de 2019 centré sur les deux personnages incarnés par Jason Statham et Dwayne Johnson.

« Croc Blanc », à 21h05 sur France 4 - Deux étoiles

Virginie Efira, Raphaël Personnaz et Dominique Pinon assurent les voix principales de cette production animée franco-luxembourgeoise fidèle au best-seller de Jack London déjà maintes fois décliné en chair et en os. Il s’agit donc là d’une authentique… première.

« Fast & Furious 4 », à 22h20 sur AB3 - Deux étoiles

Chronologiquement, c’est le troisième après la parenthèse « Tokyo Drift » dont le natif de Taïwan réussit à faire un succès inattendu. On peut considérer que ce 4 constitue le vrai démarrage de la saga en cours, avec son impressionnant quota d’effets spéciaux et le glissement progressif de Vin Diesel du côté des « bons »…

« Le petit Spirou », à 22h30 sur France 4 - Deux étoiles

Par l’auteur des « Enfants de Timpelbach », cette adaptation de la bédé « préquelle » signée Tome et Janry d’après les aventures de « Spirou et Fantasio » des Rob-Vel, Jijé, Franquin et consorts est plutôt haute en couleur et bénéficie d’une distribution remarquablement ciblée autour du jeune Sacha Pinault, avec mention pour le toujours vert Pierre Richard, la pétillante Gwendolyn Gourvenec, le chanteur Philippe Katerine et nos François Damiens, Virginie Hocq et Natacha Régnier.