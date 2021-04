Les lauréats du World Press Photo 2021 ont été dévoilés (photos)

Cette année, c’est un photographe danois Mads Nissen, qui remporte le prestigieux prix du World Press Photo of the Year avec « The First Embrace ». Sur la photo, on y voit Rosa Luzia Lunardi, une dame de 85 ans qui enlace le soignant Adriana Silva da Costa Souza, dans une maison de soin à Sao Paulo au Brésil. Cette étreinte était la première de cette dame depuis le début de l’épidémie qui a durement touché le pays. C’est grâce à un dispositif en plastique que les deux personnes ont pu partager cet instant. Une photo touchante prise le 5 août 2020 et qui symbolise l’espoir pour les membres du jury. L’auteur a déclaré au quotidien danois Politiken : « Pour moi c’est une histoire d’espoir et d’amour dans les moments les plus difficiles ».

