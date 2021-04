En France, un motard perd un petit appareil radioactif sur l’autoroute entre Lille et Dunkerque

Dans la soirée du jeudi 15 avril, une moto qui roulait sur l’autoroute reliant Lille à Dunkerque a perdu un petit appareil radioactif. C’est un pistolet pour mesurer la quantité de plomb dans les peintures qui s’est fait la malle. L’appareil contenait une petite capsule contenant une matière radioactive pour permettre les mesures.

Pour retrouver le petit objet pas plus grand qu’un centimètre, l’autoroute a été bouclée entre 21h30 et 23h. Les pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Ils étaient accompagnés d’équipes spécialisées dans les risques radiologiques. Bien que petit, l’objet émettait des ondes potentiellement dangereuses. C’est grâce à un dispositif composé d’appareils de mesure et d’un drone, que la capsule a été retrouvée. Elle a ensuite été mise dans un château de plomb et les personnes présentes ont été contrôlées pour s’assurer qu’il n’y avait pas danger pour elles.

Les sapeurs pompiers ont assuré que tout était rentré dans l’ordre : « après accord de l’Autorité de sûreté nucléaire, la source reconditionnée dans un contenant métallique a été confiée à son propriétaire. La radioactivité émise par la source de Cadmium 109 était bien inférieure au seuil réglementaire ».