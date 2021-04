Deux femmes ont tenté d’écouler un faux billet d’un million de dollars

L’affaire se déroule dans un magasin de Maryville, près de Knoxville dans le Tennessee. Deux femmes, Amanda McCormick, 39 ans et Linda Johnson, 61 ans, ont tenté d’acheter plusieurs chèques-cadeau dans un magasin Dollar General avec un faux billet d’un million de dollars.

Les deux femmes ont été interpellées par la police. Selon la presse locale, la trentenaire a expliqué avoir reçu ce billet « dans un courrier envoyé par une église ». Elle n’a toutefois pas précisé l’église en question. Amanda McCormick a expliqué vouloir utiliser cet argent pour des colis destinés aux sans-abri. Linda Johnson a, elle, expliqué être simplement venue pour accompagner Amanda McCorminck pendant ses courses et ne pas être « au courant de l’argent ».

Fraude au moyen de faux

Pour la police, l’affaire est tout de même qualifiée de « fraude au moyen d’un faux », bien que les deux femmes ne soient pas placées sous mandat d’arrêt et ont simplement reçu un avertissement et une interdiction d’accès au magasin. Pour ce qui est du billet, il a été confisqué et classé comme preuve.