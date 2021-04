À la télé ce soir: «The Voice» et «Echappées belles»

« The Voice », 21h05 sur TF1 La tension monte avec une épreuve particulièrement redoutée : les K.O. Sur les huit talents encore en lice dans chaque équipe, seuls quatre seront qualifiés pour la nouvelle étape des « cross-battles ». Un moment crucial dans lequel les coachs, sous pression, devront prendre les bonnes décisions pour composer la meilleure équipe possible en vue des « cross-battles ». Dans cette épreuve, les talents d'une même équipe vont s'affronter à tour de rôle sur une chanson de leur choix. Et le couperet va rapidement tomber : soit le coach buzze et qualifie le talent pour l'étape suivante, soit la prestation n'est pas assez convaincante et le coach l'élimine sur-le-champ.

« Echappées belles », 20h55 sur France 5 Madère, île hors du temps au milieu de l’océan Atlantique, est un morceau d’Europe ancré entre Afrique et Amérique. Découverte en 1418 par le navigateur João Gonçalves Zarco, Madère a plus d’un atout dans ses paysages. Terre natale des champions comme Cristiano Ronaldo, Madère attire aussi des personnalités qui viennent pousser leur art à la perfection grâce aux produits que l'île et l'océan leur offrent. Sujets : la Rua Santa Maria • Les trésors de l'Atlantique • Le téléphérique et Madère • Cristiano Ronaldo, l'enfant du pays • Sous le vent • Une île volcanique.