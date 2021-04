Où et comment regarder les funérailles du prince Philip?

Ce samedi auront lieu les funérailles du duc d’Edimbourg, en présence d’une trentaine d’invités seulement. Au Royaume-Uni, l’événement sera bien entendu retransmis par la BBC mais de l’autre côté de la Manche, il sera également possible de suivre la cérémonie. Voici comment ne rien rater.

RTBF, RTL-TVI, TF1, France 2…

En Belgique, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Les funérailles seront retransmises en direct à partir de 15h par la RTBF, soit plus ou moins au moment de la prière du doyen de Windsor, et ce jusque 17h. La Une montrera ainsi la procession, la minute de silence, l’arrivée du cercueil dans le caveau royal, etc. Aux manettes du programme, on retrouvera Ophélie Fontana et Patrick Weber ainsi que l’envoyée spéciale Elodie Goulesque. Dès 15h30, RTL-TVI fera aussi une émission spéciale avec Alix Battard, Christophe Giltay, l’historien des religions Christian Cannuyer, la reporter Charlotte Kan et la journaliste Sophie Lagesse.

Pour ceux qui préfèrent les chaînes françaises, là aussi il y a le choix. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau présenteront une édition spéciale dès 15h sur TF1 alors que Thomas Sotto et Stéphane Bern feront de même sur France 2 et TV5 Monde. Enfin, sur le net, l’événement sera visible sur Auvio et la chaîne Youtube de la famille royale.