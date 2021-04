«Les Carnets du Bourlingueur» s’arrêtent ce soir: les animateurs de la RTBF lui disent «merci» (vidéo)

Ce samedi, à 18h45, le fameux bourlingueur de la RTBF, Philippe Lambillon, tirera sa révérence. Après 30 ans de diffusion, ses « Carnets » prendront fin avec un final plus long et inédit, sous la forme d’une fiction sur les derniers chasseurs-cueilleurs africains. Il a expliqué ce retrait par une envie de renouveau. L’occasion pour ses collègues de la télévision publique de lui rendre hommage.

Des apparitions ponctuelles à venir ?

Présent sur le plateau du 13h, Philippe Lambillon détaille les raisons de l’arrêt de son émission : « Ça fait 30 ans, je pense que c’était le moment de faire autre chose. En fait, je libère un créneau, je me débarrasse du carnet mais le bourlingueur en tant que personnage et qui m’appartient quelque part et qui va sans doute continuer sur les antennes de la RTBF ». Malgré tout, il avoue que certaines choses vont lui manquer. « Faire jouer des gens qui ne connaissent rien au cinéma, qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas nos civilisations et quelque part quand je vois les résultats, c’est extraordinaire le résultat qu’on peut obtenir des gens sans aucun moyen », dit-il.

Pour lui succéder, Sudinfo fait savoir que la RTBF a confié un projet à François Mazure. Ce sera donc à son tour se parcourir la planète pour en découvrir ses coins insolites. Par contre, pour « Les Docs du Bourlingueur », rien ne change. Ce sera toujours diffusé sur La Trois le dimanche soir. Quant à Philippe Lambillon, la RTBF fait savoir qu’il « n’est pas impossible qu’il refasse des apparitions sur vos écrans de temps à autre ».