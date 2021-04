À la télé ce soir: «Intouchables» ou «Ghost Rider» (vidéos)

Johnny Blaze est un cascadeur qui parcourt les États-Unis avec son père en participant à des spectacles plus dangereux les uns que les autres. Fou de douleur après avoir appris que son père est atteint d’un cancer, il décide de vendre son âme au diable pour le sauver. Trompé par Méphisto, il devient le Rider, un être mi-homme mi-démon possédant des pouvoirs redoutables. Prisonnier de cette malédiction, il est condamné à errer à la recherche de Blackheart, un démon échappé de l’enfer. Lorsque Blackheart et les âmes damnées s’attaquent à sa fiancée Roxanne, le Rider devra se retourner contre son maître quitte à y perdre la vie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Poulet au vinaigre », à 20H55 sur Arte – trois étoiles

de Claude Chabrol (1985)

Quel bonheur de revoir Jean Poiret en tête d’affiche de cette enquête où il apparaît pour la première fois sous les traits jubilatoires de l’inspecteur Lavardin, aux côtés de Stéphane Audran, Michel Bouquet, Caroline Cellier, Jean Topart et… notre Lucas Belvaux.

« L’eau à la bouche », à 21H00 sur TV5 MONDE – trois étoiles

de Jacques Doniol-Valcroze (1959)

Serge Gainsbourg – dont la chanson du générique reste l’un des grands « hits » de sa discographie – et… Jean-Sébastien Bach se disputent la note dans cette comédie de mœurs qui fit joyeusement scandale à l’époque. Même contraste entre les assiduités de Michel Galabru à l’égard de Bernadette Lafont (un « must » absolu dans le créneau !) et le duel de charme très chic que se livrent Alexandra Stewart et Françoise Brion dans le décor de rêve d’un château Art Nouveau. Une « perle » cinéphilique.

« Jurassic Park », à 21H15 sur TMC – trois étoiles

de Steven Spielberg (1993)

Le film qui a ramené l’épopée des dinosaures à la mode ! Il fallait s’appeler Spielberg pour imaginer l’incroyable succès commercial d’une telle démarche d’ailleurs « restartée » depuis. Près de trente ans après, en matière de fantastique et d’effets spéciaux, on reste indubitablement dans le top.

« Valérian et la Cité des Mille Planètes », à 20H00 sur Club RTL – trois étoiles

de Luc Besson (2017)

En choisissant d’adapter la bédé française de 1975 qui a, paraît-il, été réellement à la base du premier « Star Wars » de 1977, l’auteur du « Cinquième élément » a voulu faire un pied de nez à l’envahissante – un euphémisme ! – « heroïc fantasy » de la production US. Pari artistiquement réussi autant par la qualité des effets spéciaux que par la simplicité du script, son côté romantique et sa bienfaisante dérision.