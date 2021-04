La solitude d’une reine

Le pouvoir isole. A fortiori lorsqu’on est la reine la plus célèbre au monde. Elizabeth qui, à sa naissance, n’était nullement appelée à régner, s’est retrouvée propulsée sur le trône d’Angleterre par un choc du destin. Edouard VIII, son oncle, a abdiqué et le frère de celui-ci, père d’Elizabeth et de Margaret, George VI, a été forcé de prendre sa suite. De ce jour, Elizabeth sut qu’elle serait reine. La maladie de son géniteur a encore précipité les événements. Toute jeune, Elizabeth a dû apprendre son métier. Et à comprendre que l’intérêt de son royaume et de son Église (elle est la...