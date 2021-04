Les obsèques du prince Philip, Jennifer Lopez et l’Hôtel de la Marine: le carnet people de Stéphane Bern

Notre célèbre chroniqueur a épinglé quelques nouvelles issues du monde des célébrités et les décortique pour vous.

Obsèques du prince Philip : les images qui resteront

Pour ceux qui en doutaient, les funérailles du prince Philip, duc d’Édimbourg, ont constitué un événement historique, suivies grâce à la télévision, en direct de la chapelle Saint-Georges de Windsor, dans le monde entier et principalement par plus de 13 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, la BBC s’octroyant la part du lion avec plus de 11 millions de personnes. La cérémonie d’adieu au duc d’Édimbourg, décédé le 9 avril à l’âge de 99 ans,...