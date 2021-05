Air de familles: grandir en sécurité

Un enfant s’attache à la personne qui s’occupe le plus souvent et le plus durablement de lui durant les premiers mois de sa vie. C’est vers elle qu’il se tourne lorsqu’il se sent en danger ou a besoin d’aide. Généralement, il s’agit de sa mère ou de son père, mais cela peut aussi être un autre adulte. Des études ont démontré que cet attachement était un besoin vital pour un enfant, tout comme manger, boire et dormir. Mais pour qu’il soit de qualité, l’enfant doit avoir confiance en l’adulte, savoir qu’il peut se fier à lui en toutes occasions. Il construit alors peu à peu sa sécurité...