Le plus grand «Royaume enchanté» a 50 ans

En 1971, le Walt Disney World Resort ouvrait ses portes à Orlando en Floride. Il est le plus vaste et le plus fréquenté des parcs à thèmes de toute la planète.

Walt Disney, le papa de Mickey, la petite souris la plus célèbre du monde, avait depuis longtemps transposé l’univers merveilleux de ses dessins animés dans la réalité. En 1955, le producteur et réalisateur avait ouvert Disneyland, son premier « Magic Kingdom » (« Royaume enchanté »), le premier parc à thèmes de l’histoire, de 34 ha, dans une orangerie d’Anaheim, en Californie. Il tenait beaucoup au surnom du lieu : « The happiest place on the planet » (l’endroit le plus joyeux du monde). Il l’avait inauguré en direct à la télé avec l’acteur… Ronald...