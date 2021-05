Accusée d’antisémitisme, Dua Lipa riposte

Une publicité publiée dans le New York Times a attaqué directement la star et elle n’a pas manqué de répondre.

C’est une attaque ad hominem inhabituelle que les lecteurs du New York Times ont découverte ce 22 mai. Ils ont pu voir Dua Lipa, aux côtés de ses belles-sœurs Bella et Gigi Hadid, qualifiées collectivement d’« antisémites » du fait de leur défense de la cause palestinienne. L’offensive, lancée par l’organisation juive du rabbin Shmuley Boteach, le World Values Network, a provoqué une riposte immédiate de la chanteuse.

Action, réaction !

Dua Lipa a ainsi écrit sur Twitter qu’elle « rejette catégoriquement les allégations fausses et épouvantables qui ont été publiées dans la publicité du New York Times diffusée par le World Values Network ». « Je défends cette position parce que je crois que tout le monde - juifs, musulmans et chrétiens - a le droit de vivre en paix en tant que citoyens égaux de l’État de son choix », ajoute-elle avant de conclure en disant : « Le World Values Network utilise sans vergogne mon nom pour faire avancer son horrible campagne avec des mensonges et des fausses déclarations flagrantes sur qui je suis et ce que je représente ». Quant à Bella et Gigi Hadid, elles n’ont pas répondu dans l’immédiat.

La réponse de Dua Lipa était d’autant plus motivée que la publicité avait également reproché aux trois femmes, qualifiées de « méga-influences », d’« accuser Israël de nettoyage ethnique » et « vilipender l’État juif ». Dans sa version numérique, il est ajouté que ce trio déverserait « de la bile antisémite pour diaboliser le peuple juif ». A noter que Dua Lipa et les sœurs Hadid sont loin d’être les seules célébrités à avoir soutenu les Palestiniens. D’autres stars ont fait de même, à l’instar de Rihanna. Entre le 10 mai et l’annonce du cessez-le-feu, le conflit a fait au moins 248 morts palestiniens et 12 morts israéliens, dont de nombreux civils voire des enfants.