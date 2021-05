À la télé ce soir: «Rendez-vous en terre inconnue» ou «Nous finirons ensemble»

« Rendez-vous en terre inconnue – Vianney en pays Afar », à 21h05 sur France 2

Raphaël de Casabianca emmène le chanteur Vianney dans la dépression de Danakil, au nord-est de l’Éthiopie. Un environnement désertique et austère, hérissé de volcans. Toute vie humaine y semble impossible. C’est pourtant là que vit le peuple Afar. Ces nomades sont éleveurs ; mais aussi bâtisseurs. Et ils ont trouvé, dans les entrailles de la terre , l’une des méthodes de survie les plus extraordinaires au monde. La réputation des Afars est à la hauteur de l’austérité de leur région. Ils sont connus pour être de farouches guerriers, une population rebelle qui façonne depuis des milliers d’années un maquis isolé. Et aujourd’hui, la modernité tape à la porte de leur sanctuaire.

« Nous finirons ensemble », à 21h25 sur TIPIK

de Guillaume CAnet (2019)

À quelques jours de fêter ses 60 ans, Max se retrouve dans sa maison du Cap Ferret, dont il veut se séparer. Celle-là même où il recevait ses amis, qu’il n’a pas vus depuis des années et cette fameuse dispute. Max traverse une mauvaise passe et souhaite rester seul. Mais ses potes ont décidé de lui faire la surprise de débarquer pour son anniversaire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Heat », à 22h00 sur Club RTL – Quatre étoiles

de Michael Mann (1995)

La fameuse rencontre dans le bar, qui précède le duel final entre Al Pacino le super flic et Robert DeNiro le super truand, est le vrai point d’orgue de ce… super polar aussi spectaculaire que nuancé, hors norme par sa construction et par son côté humain devenu inhabituel dans ce genre de production californienne. Un chef-d’œuvre qui fait toujours référence.

« La haine qu’on donne », à 20h10 sur Plug RTL – Trois étoiles

de George Tillman Jr (2018)

L’auteur des « Chemins de la dignité » adapte avec une sobriété qui n’est qu’apparente le best-seller d’Angie Thomas, sorti un an auparavant. Car la jeune Amandla Stenberg ( » Hunger Games ») transcende littéralement l’héroïne dont le message tombe à pic dans le contexte dramatique que traverse le sud du pays de l’Oncle Sam.

« Jack Reacher », à 22h10 sur AB3 – Trois étoiles

de Christopher McQuarrie (2012)

Plus de dix ans après son mémorable « Way of the Gun », le réputé scénariste entre autres de « Usual Suspects » et « Walkyrie » retrouve la caméra et son acteur préféré Tom Cruise dans cet excellent thriller à l’ancienne – peu d’informatique et de GSM, pas d’images de synthèse… – pur et dur à l’image de son héros. Super script et super mise en scène (un peu à la Clint Eastwood façon « Gauntlet »), avec en guise de cerise sur le gâteau la sublime Rosamund Pike.

« Naissance d’une nation », à 22h30 sur Plug RTL – Trois étoiles

de Nate Parker (2016)

Le remake à contre-courant d’une partie de la superproduction muette de David Ward Griffith triomphalement apparue en 1915, dont les chiffres d’exploitation ne furent dépassés qu’en 1940 par « Autant en emporte le vent ». Une autre évocation du Sud esclavagiste, et une belle reconstitution à la hauteur du « 12 Years a Slave » concurrent.

« Killer Elite », à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Gary McKendry (2011)

Jason Statham, Clive Owen et Robert DeNiro – qui ne cabotine pas trop – se partagent l’affiche de ce film d’action sans prétention, de facture très classique et efficacement tendu d’un bout à l’autre. Une bonne série B capable de séduire sans réserve les inconditionnels du genre.