La reine Maxima: «J’aime tout écouter»

Chaque année, c’est l’événement. L’Eurovision attire les foules et constitue le plus grand show musical regardé par deux cents millions de téléspectateurs. Cette année, il avait une saveur spéciale du fait que l’édition précédente avait été annulée pour cause de crise sanitaire. Ce 22 mai 2021, à Rotterdam, alors que l’Europe sort de la pandémie en prenant toutes les précautions possibles, il y avait une envie de fête à l’Ahoy Arena pour ce 65e concours de l’Eurovision, permettant enfin à 3.500 personnes d’assister à la cérémonie. « Bonne chance à tous ceux qui participent au...