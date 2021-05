L’acteur Mark York de «The Office» est décédé à 55 ans

Le comédien s’est éteint à 55 ans le 19 mai dernier. Son décès est dû à une « maladie brève et inattendue » à l’hôpital de Miami Valley dans l’Ohio aux États-Unis, selon l’avis de décès publié en ligne par ses proches.

Mark York est devenu paraplégique à 22 ans, ce qui ne l’a pas empêché de mener une carrière et une vie remplie. Sa famille le décrit comme un homme avec « une attitude et une personnalité extravertie, exaltante et positive ». Il s’est lancé dans une carrière d’acteur en Californie et a participé à des séries télévisées comme « Les Experts : Manhattan » mais aussi dans « Touche pas à mes filles (8 simples Rules) ». Il a joué dans le film de Steven Spielberg, « A.I Intelligence Artificielle ».

Dans sa biographie sur son site, son métier d’acteur allait plus loin. Il était engagé pour une ouverture d’esprit des directeurs de castings et des grands noms d’Hollywood pour intégrer plus d’acteurs en fauteuil roulant pour incarner des personnages principaux.

C’est dans la série « The Office » qu’il s’est fait connaître à un grand public en incarnant Billy Merchant dans la deuxième saison. Le personnage est présenté par Michael Scott interprété par Steve Carrell. Ce dernier l’amène au bureau dans le cadre d’une réunion de sensibilisation aux personnes handicapées.

Les dons perçus lors de la cérémonie seront reversés pour la recherche sur la moelle épinière selon les médias américains.