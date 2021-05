En Floride, une école retouche les décolletés de 80 adolescentes

Surprise en ouvrant son album photo de fin d’année, Riley O’Keefe s’est vu corriger son décolleté. Ce n’est pas la seule à la Bartram Trail High School à avoir subi ces mesures. Sur les 2.500 élèves, plus de 80 jeunes filles ont vu leur photo « corrigée ». Pour les parents d’élève, ces mesures sont grotesques et conservatrices et mènent les jeunes filles à « avoir honte de leur corps ». Pour rajouter à l’incompréhension, seulement les filles ont été la cible de ces retouches, et des photos de garçons en maillot de bain moulant n’ont en aucun cas été altérées.

Ce n’est pas la première fois que l’école fait preuve de « rigueur » vis-à-vis des tenues de ses élèves. Le code vestimentaire est décrié par les parents. Il est question dans ce code, que les chemises des filles ne doivent pas être « révélatrices ou distrayantes » et qu’elles doivent bien couvrir les épaules. De la même façon, les jupes et les robes doivent être mesurées pour ne pas remonter au dessus du genou. L’école est aussi connue pour régulièrement distribuer des t-shirts pour remplacer les tenues qui ne conviennent pas à ce code vestimentaire.

Les parents en colère

Si les parents s’insurgent contre ces mesures jugées dépassées, les garçons de l’école aussi sont venus soutenir les filles et se sont présentés à l’école en jupes ou en robes pour marquer leur désapprobation. Pour le moment l’école n’a pas réagi. Un porte-parole du district à tout de même confier que ces retouches visaient à assurer que les photos pouvaient bien apparaître dans l’album photo sans aller à l’encontre du code vestimentaire. Il a aussi assuré qu’il n’y avait aucune « intention d’embarrasser » les élèves ou de leur « faire honte » et d’ajouter qu’ « il n’y avait pas eu un examen suffisant des mesures avant que la décision ne soit prise de modifier certaines photos d’élèves ».

Les polémiques sur les codes vestimentaires sont un sujet récurrent ces dernières années que ce soit aux États-Unis ou en France notamment ou des élèves ont manifesté leurs désapprobations.