Air de familles: le danger des cosmétiques

L’adolescence est une période de questionnements sur soi-même mais aussi sur son image. On a souvent envie de changer de look, de s’affirmer. L’apparence devient plus importante et l’utilisation de cosmétiques permet parfois de se sentir mieux dans sa peau. Mais ces produits ne sont pas sans danger pour la santé. Et plus on est jeune, plus les risques augmentent. À commencer par les allergies cutanées qui se développent lorsqu’un allergène est régulièrement appliqué sur la peau ou le cuir chevelu. C’est le cas des teintures pour les cheveux qui contiennent souvent des allergènes puissants...