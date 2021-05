À la télé ce soir: «Des racines et des ailes» ou «Réseau d’enquêtes»

« Des racines et des ailes : Du bassin d'Arcachon aux Landes de Gascogne », à 21h05 sur France 3

Carole Gaessler nous emmène sur la côte aquitaine, entre la Gironde et les Landes. Elle nous invite au phare de Cordouan et nous fait découvrir les richesses insoupçonnées du bassin d'Arcachon. Au sommaire : « Les merveilles du bassin d'Arcachon ». Le bassin d'Arcachon est une véritable mer intérieure, qui constitue la seule voie d’accès navigable depuis l’océan Atlantique. Avec le skippeur Grégory Desserez, nous traversons ce passage et découvrons les beautés naturelles de ce territoire maritime ; « Sur la Côte d'Argent ». Au large de l’estuaire de la Gironde, le phare de Cordouan fait l’objet d’une campagne de restauration. Cest le dernier phare de France en pleine mer encore habité.

« Réseau d’enquêtes : Faut-il réensauvager la France ? », à 23h15 sur France 3

L’homme n’a cessé, depuis la nuit des temps, d’empiéter sur l’espace vital de l’animal. Depuis 1960, la population d’animaux sauvages a diminué de moitié sur le globe. En France, une espèce de mammifère sur trois est menacée, et seul 1 % du territoire est encore à l’état sauvage. Réintroduction de loups, d’ours, de lynx, libre évolution et protection stricte de territoires : face à cette extinction massive de la biodiversité, les initiatives de réensauvagement, le plus souvent citoyennes, se multiplient. Pour autant, la situation reste fragile et souvent explosive. Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère et dans la Drôme.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Cinema Paradiso », à 21h15 sur C8 – Quatre étoiles

de Giuseppe Tornatore (1988)

Jamais l’histoire du cinéma n’a été traitée avec autant de sensibilité, de romantisme, d’humanité et de charme que dans ce joyau typique du cinéma transalpin, bien que ses deux acteurs principaux fussent français. La musique d’Ennio Morricone transcende une mise en scène tellement sublime qu’on jurerait volontiers que l’ombre de tous les grands maîtres de Cinecitta, Sergio Leone en tête, plane sur cette fresque intimiste.

« Kanal (Ils aimaient la vie) », à 23h50 sur Arte – Quatre étoiles

de Andrzej Wajda (1957)

Le chef-d’œuvre absolu du grand cinéaste polonais décédé en 2016 à 90 ans. Cette évocation de l’insurrection de Varsovie en septembre 1944 majoritairement tournée dans les égouts est hallucinante de symbolisme dans un noir et blanc crépusculaire. Du générique on retiendra les regards étincelant de la blonde Teresa Izewska et désespéré de Vladek Sheybal, futur agent du SPECTRE dans « Bons baisers de Russie » en 1963 et complice d’Orson Welles, alias Le Chiffre dans le « Casino Royale » parodique de 1967.

« Affreux, sales et méchants », à 23h40 sur C8 – Trois étoiles

d’Ettore Scola (1976)

Prix de la mise en scène sur la Croisette, cette cauchemardesque chronique d’un vrai bidonville de la banlieue romaine devait être à l’origine un documentaire avec préface de Pasolini. Son assassinat modifia le projet de l’auteur qui en fit le titre le plus spectaculaire de sa carrière, avec Nino Manfredi en seul « pro » de la bande.

« Le journal de Bridget Jones », à 20h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Sharon Maguire (2001)

Cette adaptation drôle et savoureuse du roman d’Helen Fielding a fait un « carton » lors de sa sortie. À cette époque il est vrai, le charme de Renée Zellweger opérait encore. Une suite inutile est sortie en 2004, mais le pire fut le « Baby » de 2016…

« Taxi 4 », à 21h15 sur TMC – Une étoile

de Gérard Krawczyk (2007)

Débauchés à la suite du succès parisien du « Dikkenek » d’Olivier Van Hoofstadt, François Damiens et Jean-Luc Couchard donnent de l’accent bien de chez nous sur la Cannebière qui en perd du coup sa propre diction ! « Nanardesque ».