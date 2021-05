Martin Bashir accusé d’avoir aussi manipulé l’interview avec Michael Jackson

Il y a quelques jours, des membres de la famille royale dénonçaient les manipulations trompeuses dont avait fait preuve Martin Bashir en 1995 lors de l’interview de Lady Di. Le journaliste avait présenté des faux documents pour pousser la princesse à se confier devant les caméras de la BBC. C’est au tour maintenant de la famille de Michael Jackson de dénoncer ces pratiques. C’est le média TMZ qui fait remonter ces informations. Le frère et le neveu du chanteur estiment que Martin Bashir a manipulé l’interview de la star en 2003.

À l’époque, la star était au cœur d’accusations de pédophilie. Dans le documentaire « Living with Michael Jackson », Tito estime que le journaliste a « créé un faux récit sur son frère ». Il ajoute dans un tweet : « Les images manipulées de Bashir et le journalisme contraire à l’éthique sont l’une des principales raisons pour lesquelles mon oncle Michael n’est plus là aujourd’hui. Ce procès de 2005 l’a brisé. Honte à ceux qui ont couvert Bashir. Honte à ceux qui l’ont récompensé. Ma famille mérite également une enquête et des excuses ».

Au Sunday Mirrors, Tito Jackson enfonce le clou : « Michael et Diana ont tous deux été victimes des sombres ambitions et des techniques sales de Bashir, et il en paie enfin le prix. (…) Bashir a créé un faux récit sur mon frère, qui devient clair quand on voit les scènes coupées que Bashir a gardées secrètes. Il a utilisé la confiance et l’amitié que Michael portait à Diana pour obtenir ces entretiens, Il a manipulé Michael tout au long puis a faussement modifié les séquences ».

Lors du tournage du documentaire dans le ranch de Neverland en Californie, le journaliste aurait posé de nombreuses questions sur des relations que la star entretenait ou non avec des jeunes garçons. Ces questions avaient fortement dérangé le chanteur qui s’en était plaint.

Depuis le scandale de l’inteview de Lady Di, Martin Bashir a quitté son poste de journaliste et s’est excusé pour les pratiques employées à l’époque.