Chaussures volées et robes découpées chez les Miss Univers, Amandine Petit dénonce les sales coups

Pour Amandine Petit, sacrée Miss France 2021, c’était un rêve qui se réalisait. La jeune femme a continué les concours de beauté, notamment en se classant 13e lors du concours de Miss Univers. Une place un peu de deçà de ses espérances, elle qui souhaitait au moins être dans le top 10. Amandine Petit est tout de même fière de son passage, elle est la première européenne dans le classement.

Coups bas en coulisse

Pour fêter cette place, la Miss France a accordé une interview à LCI. L’occasion pour elle de revenir sur ce que signifie le concours pour elle et comment elle s’y est préparée mais aussi pour révéler quelques coups bas qu’elle a vécus. Les Miss ne sont pas tendres entre elles. Ainsi, elle raconte que certaines candidates n’avaient pas l’intention de se faire voler la place. Elle déclare : « On m’a échangé mes chaussures, je ne sais pas si on me les a volées. Des filles se sont fait voler deux ou trois choses, un costume a été coupé. Même s’il avait fallu que j’aille nus pieds sur scène, ce n’était pas très grave ».

Déjà le cas pour Iris Mitternaere

Amandine Petit prend la situation avec recul. Ce n’avait pas été le cas en 2019 avec Iris Mittenaere. Dans l’émission « La boîte à secrets » animée par Faustine Bollaert, l’ancienne Miss France avait déclaré à propos du concours des Miss Univers : « Franchement, ce n’est pas une partie de plaisir (…) C’est très différent de Miss France et de Miss Nord-Pas-de-Calais où les filles sont sympathiques entre elles, bienveillantes. Miss Univers, ce n’est pas bienveillant, les filles veulent à tout prix gagner ! ». Selon Iris Mittenaere, c’est parce que cette compétition était nécessaire pour certaines filles que le jeu valait quelques entorses au fair-play.

Pour ce qui est d’Amandine Petit, la compétition des Miss Univers reste tout de même un beau moment sur scène et avec les autres candidates.