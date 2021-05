Dix heures de torture sur le tournage de «Game of Thrones»: «le pire jour de ma vie» explique Hannah Waddingham

Pendant dix ans, la série a pris des milliers de téléspectateurs à la gorge. Il en est de même pour les acteurs. Hanna Waddingham s’est confiée dans une interview à Collider. L’actrice a joué le rôle de la nonne Septa Unella, celle qui a fait subir le châtiment de la honte à Cersei dans la série. Cette dernière était punie par Le Grand Moineau pour avoir commis un inceste. Pour ce châtiment, Cersei devait marcher nues dans les rues de la cité sous les cris et les jets de déchets de la part de la population. La nonne Septa Unella marchait à côté d’elle avec sa cloche pour crier « La honte ».

Changement de plan

Quelque temps plus tard dans la série, Cersei vient pour se venger de cette nonne. Dans le script initial, la nonne devait être violée par La Montagne. Ce genre de scène avait déjà eu lieu dans un épisode précédent où Sansa était violée. La série, connue pour sa recherche exacerbée du réalisme, avait reçu un nombre important de plainte. La production a alors décidé de changer le script. L’actrice Hannah Waddingham explique : « Ils ont sans doute changé d’avis alors que j’étais dans l’avion pour Belfast. Ils m’ont envoyé de nouvelles notes me disant que je devais avoir un top imperméable. Pourquoi ? Ils m’ont dit quelque chose du genre : Oh, on va juste te waterboarder à la place ». Le waterboarding est une torture qui consiste à verser de l’eau sur la personne pour la mener à la suffocation.

Pour la réalisation de cette scène, Hannah Waddingham a été attaché solidement à une table en bois. C’est à ce moment que Dan Weiss, le producteur de l’épisode, est venu expliquer les détails de la réalisation de cette scène. « Regarde, dans le script, il était écrit que Cersei verse un verre de vin pour réveiller Unella. Les gens vont trouver que ce n’est pas assez. En raison de ce que ton personnage lui a fait subir mais aussi de la personnalité de Cersei. On va avoir besoin d’une carafe de vin remplie aux trois quarts ou totalement… » Un détail qui n’a pas vraiment rassuré l’actrice. Elle ajoute au média : « La seule chose que j’arrivais à penser, c’est que la production n’allait pas me laisser mourir, mais je ne me sentais pas en sécurité ».

Un tournage de dix heures

Des inquiétudes qui étaient justifiées puisque le tournage de cette scène a duré dix heures. Un temps extrêmement long pour une minute trente de temps à l’écran. Pendant cette journée, Hannah Waddingham explique qu’elle était très en colère à cause de ces changements : « Et me voilà, attachée à une table en bois avec des vraies lanières pendant 10 heures. À part quand j’ai accouché, c’était le pire jour de ma vie. Lena Headey se sentait mal à l’aise d’avoir à me verser du liquide sur le visage pendant aussi longtemps et j’étais hors de moi. Dans ces moments-là, on se demande : Est-ce qu’on sert la série en endurant tout ça ou est-ce qu’on abandonne par peur en se disant : Non, je n’ai pas signé pour ça ».

L’actrice ajoute que le tournage était épuisant pas seulement pour elle mais aussi pour les autres acteurs. Elle se souvient d’un échange avec Eugene Simon qui jouait le rôle de Lancel Lannister. Ce dernier revenait de quatre jours de tournage où il devait ramper dans la mer. Hannah Waddingham garde des séquelles de ce tournage puisqu’elle est devenue aquaphobe.