Une série de 40 volumes et pas de regrets sur les polémiques, annonce Yann Moix invité des «Grandes Gueules» (vidéos)

Encore une fois, Yann Moix n’a pas fait preuve de modestie sur le plateau des « Grandes Gueules » sur RMC. L’écrivain et animateur s’est longuement exprimé sur le confinement, ses nombreux projets et cours mais aussi sur la polémique concernant les « femmes de 50 ans ».

« Un poisson dans l’eau »

Comme il est commun maintenant de demander aux invités comment ils vivaient le confinement, Yann Moix a exprimé n’avoir eu aucun souci ces derniers temps. Il annonce même avoir « adoré le confinement » contrairement à la majeure partie de la population.

Pour en rajouter un peu plus il a déclaré aux deux animateurs en face de lui, Alain Marschall et Olivier Truchot : « J’adore le confinement. Je suis un être de confinement. Ça fait 35 ans que je suis confiné. J’ai la même vie qu’en 1982 : je suis resté enfermé toute la journée. Je sors juste pour aller et nager et je rentre pour travailler. Je n’ai pas vu le confinement, je sais que ça a été terrible pour des gens, mais moi, j’étais un poisson dans l’eau ».

Une série à la Rougon-Macquart

Ce confinement a d’ailleurs été un temps qu’il a utilisé pour travailler sur une série de livres. L’auteur explique s’être mis un objectif : celui de réaliser 40 livres en 10 ans. Et selon lui, le pari est bien parti pour être tenu puisqu’il en a déjà sept d’avance.

En toute modestie et en se comparant à Émile Zola, il annonce : « J’ai commencé une série en 40 volumes qui va s’appeler « Zoo ». Toutes proportions gardées, ce sera les Rougon-Macquart du 21e siècle. Je n’y interviens pas ». Il ajoute : « Ça parlera des années 70, 80, de politique, des sciences, de la musique… Je vais sortir quatre volumes par an pendant dix ans ».

La polémique sur les femmes de 50 ans

Enfin les animateurs des « Grandes Gueules » ont cherché à en savoir un peu plus sur la dernière grande polémique de l’écrivain. En effet, en janvier 2019, ce dernier avait déclaré dans un entretien avec Marie-Claire être « incapable d’aimer une femme de 50 ans » et de ne « sortir qu’avec des femmes asiatiques ». Ces déclarations relevant du jeunisme et du fétichisme, avaient fait polémique.

Mais l’écrivain maintient ses propos, même, il regrette de s’être excusé au moment des faits : « Sur les femmes de 25 ans, je n’aurais pas dû m’excuser. Je fais ce que je veux. Il n’y a même pas de débat. Je n’ai violé personne, je ne suis jamais sorti avec des mineurs. Je préfère les femmes de 25 ans que celles de 50 ans et ça me regarde. Je fais l’apologie de l’écart d’âge de 10 ans, parce que j’aime ça. Il n’y a pas de polémique à avoir. Point ».

De quoi mettre les choses au clair et probablement de renforcer le fossé entre lui et ses détracteurs.