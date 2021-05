Kim Kardashian poursuivie en justice par d’anciens employés

Kim Kardashian est poursuivie pour retard de paiement. Mais ce ne sont pas les seules choses que les sept anciens employés ont contre la femme d’affaires. Elle aurait aussi retenu 10 % des salaires pour les impôts, sans pour autant avoir transmis cette somme au gouvernement. Les heures supplémentaires non plus n’ont pas été rémunérés et les employés assurent avoir dû enchaîner le travail sans avoir le droit à des pauses. Des frais avancés par l’équipe de jardinage n’auraient pas non plus été remboursés. Parmi les employés, un jeune de 16 ans affirme que les heures de travail ont excédé les 48h maximum autorisées pour un mineur. Ils reprochent de ne pas avoir de fiches de paie détaillées.

La plainte a été déposée le lundi 24 mai mais les collaborateurs de la star l’ont défendu face à ces accusations. Ils expliquent : « Ces travailleurs ont été embauchés et payés par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers engagé par Kim Kardashian pour fournir des services continus (…) Elle n’est pas responsable de la façon dont le fournisseur gère son entreprise et des accords qu’il a directement conclus avec son personnel ». Une explication qui pourrait se valoir.

En attendant, l’entourage de Kim Kardashian maintient ses positions : « Kim a toujours payé un fournisseur pour ses services et espère que le problème entre ces travailleurs et celui qui les a embauchés pourra rapidement être résolu à l’amiable ». Autre détail qui s’ajoute à l’histoire, l’avocat qui représente les travailleurs est Frank Kim, du cabinet d’avocat Kim Legal. C’est ce même cabinet qui a représenté un ancien employé de Kanye West, l’ex-mari de Kim Kardashian.