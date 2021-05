Uderzo enfin célébré dans une exposition à Paris

Uderzo et Goscinny, sont un duo de choc qu’il faut parfois séparer. Le co-auteur d’Astérix, décédé en mars 2020, n’avait pas encore son exposition personnelle dans un musée. C’est désormais chose faite, du 27 mai au 30 septembre prochain au Musée Maillol à Paris.

La demande remonte d’octobre 2019, année des 60 ans d’Astérix, lorsque le dessinateur François Boucq déplorait qu’aucun musée national n’ait mis Uderzo à l’honneur. Il avait déclaré à BFMTV : « Qui va lui faire une exposition à la hauteur de celles qui ont été organisées au Grand Palais sur Hergé et Hugo Pratt ? » avant d’ajouter « Uderzo a tout eu, mais une reconnaissance artistique serait bien pour lui. Il a eu l’amour du public, les albums, les films, mais qu’on reconnaisse un grand artiste ! C’est toujours après la mort qu’on redécouvre le talent ».

Le meilleur hommage

C’est aussi parce que Uderzo, ce n’est pas seulement Astérix mais c’est aussi Tanguy et Laverdure, Oumpah-Pah. Dans l’exposition « Albert Uderzo, comme une potion magique », des centaines d’œuvres originales issues de ses archives personnelles seront exposées. Sa fille et sa femme sont derrière les commandes : « Mon père est parti il y a un an. On a reçu pas mal de courriers avec maman nous demandant de lui rendre hommage. On s’y est attelé au plus vite. Cette exposition, c’était le meilleur hommage qu’on pouvait lui rendre – pour que la bande dessinée rentre au musée, c’est le neuvième art » a-t-elle expliqué à BFMTV.

Uderzo autodidacte

Dans l’exposition, focus sur son apprentissage autodidacte du dessin, mais aussi de l’influence de sa double culture franco-italienne et de sa fascination pour Walt Disney. Uderzo joue entre les lignes rondes et les croquis réalistes et maîtrise certainement les deux styles. Le dessinateur est à son apogée dans les années septante avec trois albums marquants : Astérix chez les Helvètes (1970), Le Domaine des Dieux (1971) et Astérix en Corse (1973). Petit plus à la fin de l’exposition, le Musée Maillol propose un catalogue reprenant l’intégralité des planches d’Uderzo visibles dans le musée.