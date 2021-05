À la télé ce soir: la 1e partie de la finale de «Koh-Lanta» et «Salvatore Adamo, quand je chante»

L’heure de l’épreuve d’orientation a sonné pour les candidats de Koh-Lanta ! Ce soir, les fans de l’émission connaîtront le nom des trois finalistes qui monteront sur les mythiuqes poteaux.

Koh-Lanta : les armes secrètes, à 21h05 sur TF1

La finale de «Koh-Lanta, les armes secrètes» débute ce soir avec la terrible épreuve de l'orientation. Difficile de garder ses nerfs et son cap tant l'enjeu est grand : accéder aux poteaux de «Koh-Lanta» ! Ils sont cinq finalistes, mais seulement trois réchapperont de cette épreuve d'endurance et de maîtrise de soi. . Quand l'âpreté des conditions et les sentiments s'entremêlent, ce sont des surprises assurées ! Entre moments de vérité et surprise totale, la soirée s'annonce animée en Polynésie. Car entre paroles données et coups de pression, tous les équilibres vont basculer ! De quoi faire basculer le cours de l'aventure et redistribuer toutes les cartes sur ces motus isolés de tout.

Salvatore Adamo, quand je chante, à 20h50 sur La Une

Il y a soixante-quinze ans, la Belgique signait l'accord charbon contre main-d'oeuvre. L'Italie ne se doutait alors pas qu'elle renonçait à l'une de ses voix les plus singulières, qui allait marquer plusieurs générations et laisser sa trace indélébile dans la chanson française. Aujourd'hui, cet enfant d'immigrés siciliens arrivé en Belgique à l'âge de 3 ans incarne soixante ans de succès et de vie sur scène à travers le monde. Après un concert au Théâtre royal de Mons, Salvatore s'est assis au premier rang de sa vie. Avec lui, et avec la contribution exceptionnelle de sa discrète épouse et le regard de ses proches, on passe en revue les étapes d'une carrière exceptionnelle.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Les affranchis, à 22h13 sur Tipik - Quatre étoiles

de Martin Scorsese (1990)

L’adaptation devenue mythique du fameux « Wiseguy » de Nicholas Pileggi racontant l’ascension et la chute d’une famille mafieuse, d’après des faits authentiques. Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur, et aussi du meilleur acteur dans un second rôle pour l’excellent Joe Pesci. Pas vraiment… braqué, tout ça.

L’incroyable Hulk, à 20h sur Club RTL - Deux étoiles

de Louis Leterrier (2008)

Cette nouvelle adaptation du « comics » de la Marvel dont la première aventure remonte à 1962 n’est pas la moins spectaculaire, loin de là, avec son super casting regroupant Edward Norton, Tim Roth, la flamboyante Liv Tyler et ce bon vieux William Hurt. Et ce n’est pas une surprise, car on savait déjà le poulain des Jeunet et Besson techniquement très doué.

Patrouille de nuit (1re TV), à 20h30 sur Be1 - Deux étoiles

de Joel Souza (2019)

Voilà une vraie série B comme on les affectionne. Un peu à l’image du « Training Day » d’Antoine Fuqua du tout début de siècle, on assiste à la « nuit de baptême » d’un jeune agent du LAPD qui va rapidement découvrir que la « Cité des anges » porte bien mal son surnom ! Le quinquagénaire Thomas Jane abandonne ses seconds rôles habituels pour « faire le job » de façon convaincante face à son cadet Luke Kleintank passé, lui, par de nombreuses séries télé dont « Gossip Girl », « Les feux de l’amour », « Les experts : Miami », « Bones » et… « Los Angeles, police judiciaire ».

Les randonneurs à Saint-Tropez, à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Philippe Harel (2008)

Certains en font trop et d’autres pas assez, tant et si bien qu’au bout du compte, c’est notre Benoît Poelvoorde national qui tire encore le mieux son épingle du jeu dans cet hommage involontaire aux (im)mémorables nanars de Max Pécas.

Les stagiaires, à 22h sur AB3 - Une étoile

de Shawn Levy (2013)

Écrite et produite par l’acteur Vince Vaughn dont la complicité avec Owen Wilson est décidément toujours aussi bien rodée, cette comédie très américaine réserve quelques moments drôles et savoureux. Pour le reste, ce gros coup de pub pour le navigateur de recherche le plus célèbre du web est cousu de haubans et prévisible à l’excès.