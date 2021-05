À la télé ce soir : « Le dernier samouraï » ou « La meilleure pizza » (vidéo)

En 1876. Le capitaine Nathan Algren est ressorti traumatisé de la guerre de Sécession. Envoyé au Japon par son pire ennemi, Nathan est chargé de mater la rébellion du samouraï Katsumoto et de ses hommes, qui refusent l'ordre «moderne» que veut instaurer le jeune empereur. Il n'est pas au bout de ses peines...

En Belgique, les merveilles de la cuisine italienne sont très présentes, et notamment la pizza, devenue un classique dans toutes les familles. Le temps de deux soirées, un jury part à la recherche de la meilleure pizza du pays. Lors d'une première phase de Julien Serri et Rafaella Palanga rencontrent dix pizzaiolos à Bruxelles et en Wallonie pour tester leur pizza "signature".

Les étoiles de Dominique Derprêtre

« Le dernier samouraï », à 20h05 sur TIPIK – 3 étoiles

d’Edward Zwick (2003)

On a craint le pire avec Tom Cruise à la production de ce « Danse avec les loups » transposé au pays du Soleil-Levant. Le résultat est pourtant remarquable, voire presque didactique, avec des paysages sublimes et des séquences de combat épiques évitant aussi les excès.

« La haine qu’on donne », à 22h05 sur PLUG RTL – 3 étoiles

de George Tillman Jr (2018)

L’auteur des « Chemins de la dignité » adapte avec une sobriété qui n’est qu’apparente le best-seller d’Angie Thomas, sorti un an auparavant. Car la jeune Amandla Stenberg (« Hunger Games ») transcende littéralement l’héroïne dont le message tombe à pic dans le contexte toujours dramatique que traverse le sud du pays de l’Oncle Sam.

« Astérix le Gaulois », à 18h30 sur LA TROIS – 2 étoiles

de Ray Goossens (1967)

Disparu à 93 ans en septembre dernier après un dernier « Domaine des Dieux » en 2014, Roger Carel donnait pour la… première fois sa voix au héros de Goscinny et Uderzo dans cette adaptation de 68 minutes du tout premier album paru en 1961 chez Dargaud, en coproduction avec Belvision. Un monument !

« Coup de foudre à Manhattan », à 20h15 sur PLUG RTL – 2 étoiles

de Wayne Wang (2002)

À tout prendre, cet ersatz de « Pretty Woman » est bien plus plaisant, avec sa Cendrillon latino et son prince charmant… républicain, respectivement joués avec beaucoup de naturel par Jennifer Lopez et Ralph Fiennes, sous le regard bienveillant de Bob Hoskins.

« Le bonheur des uns » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 – 2 étoiles

de Daniel Cohen (2020)

D’après « L’île flottante », pièce dont l’auteur signe lui-même l’adaptation et la réalisation tout en s’octroyant un rôle secondaire. Le démarrage est un peu statique et bavard, sans doute trop proche des planches. Mais dès qu’on entre dans le vif du sujet, c’est l’explosion des vannes, surtout grâce au duo formé par François Damiens et Florence Foresti, qu’on retrouve près de quinze ans après le « Dikkenek » de notre Olivier Van Hoofstadt qui a fait rire le Tout-Paris.