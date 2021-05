Les premières images du reboot de Gossip Girl dévoilées dans une bande-annonce !

Les producteurs du reboot de la série « Gossip Girl » ont dévoilé ce vendredi les premières images du show dans une bande-annonce.

Au casting du programme qui a révélé Blake Lively dans les années 2000, on retrouve Thomas Doherty (Descendants), Tavi Gevinson (Scream Queens) et Emily Alyn Lind (Doctor Sleep). Selon les informations de BFMTV, l’actrice de 19 ans interprétera le rôle d’Audrey, une adolescente qui envisage de rompre avec son petit-ami.

Kristen Bell, la narratrice de Gossip Girl dans la série d’origine sera de nouveau au rendez-vous. Une collaboration importante pour Josh Schwartz et Stephanie Savage, les scénaristes de la série initiale et co-producteurs exécutifs du reboot. « Kristen Bell a toujours été et sera toujours la voix de Gossip Girl », ont-ils confié dans un communiqué.