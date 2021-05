À la télé ce soir: la suite de «Coyotes» et «La forme de l’eau»

Moyersoen est arrêté par la police, mais Amine réussit à s'enfuir. Les Coyotes pensent être tirés d'affaire mais Doberman, le frère de Kevin, découvre l'argent et Martine, à qui le père Julek a parlé, les interrogent. Ils essaient de l'embobiner mais et elle ne les croit pas. Entretemps, Moyersoen parvient à s'évader grâce à Amine et quand Martine rentre au commissariat, ils l'assassinent. Lorsqu'ils s'apprêtent à partir, Doberman, vient dénoncer les Coyotes qui ont récupéré l'argent. Moyersoen en profite pour l'utiliser comme monnaie d'échange contre l'argent des Coyotes.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Papillon, à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Franklin J. Schaffner (1973)

Après l’échec d’un projet mêlant d’un côté de la caméra Roman Polanski et de l’autre Jean-Paul Belmondo et Warren Beatty, c’est le scénariste Dalton Trumbo qui s’est emparé du best-seller d’Henri Charrière, et Steve McQueen du rôle titulaire à la mesure de son incomparable charisme, avec Dustin Hoffman en comparse. Deux heures et vingt-cinq minutes de tout grand cinéma : « Papillon » fait partie de ces grands classiques qui ne prendront jamais une ride.

La forme de l’eau, à 21h05 sur France 2 - Quatre étoiles

de Guillermo del Toro (2017)

L’auteur mexicain de ces deux chefs-d’œuvre du genre que sont « Hellboy » et « Le labyrinthe de Pan » en ajoute un troisième avec ce nouveau conte rétro-fantastique qui a décroché le Lion d’Or à Venise et quatre Oscars : meilleurs film, réalisateur, décors, et musique (pour le français Alexandre Desplat). Une formidable perle dont l’éclat stylistique tient du miracle avec un budget limité à 20 millions de dollars. Avec l’émouvante Sally Hawkins et le vilain Michael Shannon.

Le soleil des voyous, à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Jean Delannoy (1967)

Robert Stack, le mythique Eliot Ness de la série télé « Les incorruptibles », est la « vedette américaine » de ce polar français très classique et très Gabin, avec une amusante musique de Francis Lai, qui venait tout juste de se faire connaître grâce à « Un homme et une femme » de Claude Lelouch, et d’un tout autre registre.

Retour chez ma mère, à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

d’Éric Lavaine (2016)

Après le thème des amitiés contrariées dans « Barbecue », c’est celui de la fratrie qui est abordé par le biais d’une histoire laquelle prend sa vraie dimension dans une séquence dînatoire certes classique – du genre « Le Prénom » – mais à la fois bien dialoguée et bien jouée avec notamment Mathilde Seigner venant brutalement s’interposer entre Alexandra Lamy et Josiane Balasko.

Bienvenue à bord, à 20h45 sur RTL TVI - Une étoile

d’Éric Lavaine (2011)

Avec Frank Dubosc à bord, c’est sûr que la croisière s’amuse au moins un minimum. En secrétaire et maîtresse trahie par son Ravachol de patron, Valérie Lemercier en impose.