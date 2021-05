À la télé ce soir: la première demi-finale de «Top Chef» ou «Anges et démons» (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La vie est belle », à 20H50 sur FRANCE 5 – quatre étoiles

de Roberto Benigni (1997)

Oscars du meilleur acteur pour l’auteur, du meilleur film en langue non anglaise et de la meilleure musique pour Nicola Piovani, César et Goya du meilleur film étranger, sans oublier dix David di Donatello : le formidable chef-d’œuvre du cinéaste toscan posant sur la Shoah un regard teinté d’humour et de poésie. La « commedia dell’arte » poussée à son paroxysme.

« Les gardiens de la galaxie 2 », à 20H00 sur CLUB RTL – trois étoiles

de Peter Gunn (2017)

On a failli assister aux débuts de Captain Marvel dans cette suite de l’excellente parodie de l’univers Marvel dévoilée en 2014, mais c’est finalement ce bon vieux Sylvester Stallone qui est la… modeste nouveauté de cette suite un peu moins drôle mais plus haute en couleur, où Kurt Russell joue l’intrus. Il faudra attendre 2023 pour un numéro 3.

« Les figures de l’ombre », à 21H15 sur C8 – trois étoiles

de Theodore Melfi (2016)

On ne le répétera jamais assez : le cinéma US atteint le vrai sommet de son savoir-faire quand il évoque avec soin un fait historique marquant, et mieux encore quand il est méconnu. Une œuvre à la fois rédemptrice et valorisante dans son propos, et d’un classicisme que la grande physicienne de la NASA et de couleur, Katherine Johnson, a dû apprécier sans réserve.

« Anges et démons », à 22H35 sur LA UNE

de Ron Howard (2009)

L’adaptation du best-seller de Dan Brown qui a précédé son célébrissime « Da Vinci Code » donne lieu cette fois à un vrai thriller, avec un vrai rythme, de vrais rebondissements, un secret… divinement gardé et une intrigue serrée qui tient en haleine d’un bout à l’autre.

« Yao (1ère TV) », à 20H40 sur LA UNE – deux étoiles

de Philippe Godeau (2018)

Ecrit pour et coproduit par Omar Sy, ce retour aux sources sénégalaises de la « star » française jouant son propre rôle ne manque ni de charme ni d’émotion. Un « road movie » convenu mais qui va au-delà de la carte postale, avec la participation de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara et de la danseuse Germaine Acogny, ex-élève de… Maurice Béjart.