Prison requise contre un ex-manager du rappeur Gims, jugé pour avoir escroqué Universal

Enregistrements en studio, shooting photo, voyages: Universal Music a payé des dizaines de factures « sans justification » et ne correspondant en réalité à « aucune prestation », a rappelé lundi la présidente du tribunal. Au cœur de cette escroquerie en bande organisée, un ancien manager du label Monstre Marin Corporation, créé par le rappeur Gims.

« C’est lui (le manager NDLR) qui a tiré réellement profit de cette infraction, celui qui est en position de force, qui a pu imposer sa volonté », a souligné la procureure lors de son réquisitoire. « Jamais de ma vie je n’ai fait de fausses factures », a assuré à la barre le manager en niant les faits. « C’est un milieu particulier », « j’établis un budget pour un album et un contrôle de gestion valide, mon rôle est de fluidifier le système » , a ajouté le prévenu, à la tête de plusieurs sociétés de prestations pour différents artistes comme Vitaa ou le chanteur Bramsito.

Pour son avocat, Me Yann Le Bras, « Universal débloque des lignes de budget pour mon client qui utilise des prestataires », plaidant la relaxe car « aucune infraction n’est matérialisée ». « Même si le processus était inhabituel, je ne voyais pas de malversation, pour moi il y avait une forme de logique », a expliqué de son côté un ingénieur du son, prestataire de ce label manager et également prévenu. « Je ne pouvais pas me rendre compte que c’était flou, pour moi c’était la manière de travailler dans ce milieu, pour moi, tout était fait dans un cadre professionnel », a affirmé un autre prévenu, photographe prestataire. Le tribunal rendra son jugement le 27 septembre.