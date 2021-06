Patrick Sébastien lance un magazine de jeux

Le bimestriel s’adresse « à tous ceux qui cherchent à se détendre tout en se cultivant », a indiqué mardi le groupe, et associe des grilles de mots fléchés et croisés (dont certaines composées par l’animateur) et des « pages éditoriales » sur des thèmes chers à l’ancien animateur de France 2 « comme le bonheur, la bienveillance et l’espoir ».

CMI France (propriété du magnat tchèque de l’énergie et des médias Daniel Kretinsky) prévoit de mettre en vente 270.000 exemplaires pour le lancement. L’ancien retraité du petit écran, qui a quitté France 2 en 2019, a effectué un retour sur C8 en avril où il présente «Samedi Sébastien», des rediffusions de ses deux émissions emblématiques «Le plus grand cabaret du monde» et «Les années bonheur».