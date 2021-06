«Mare of Easttown»: Kate Winslet a refusé que son corps soit retouché dans une scène de sexe

Dans la mini-série « Mare of Easttown », Kate Winslet incarne le personnage de Mare Sheehan, une détective qui enquête sur un meurtre dans une petite ville de Pennsylvanie, alors que sa vie s’écroule autour d’elle. Lors d’une interview accordée au New York Times, elle a évoqué ce rôle et l’importance accordée au réalisme de son personnage. C’est pourquoi elle a refusé que son corps soit modifié lors d’une scène de sexe, rapporte 7sur7.

Le réalisateur Craig Zobel avait en effet évoqué la possibilité de retoucher son ventre dans cette scène de nudité. Mais l’actrice a été très claire, pas question pour elle d’accepter cela. « N’y pensez même pas ! », avait-elle alors déclaré. « Mare est une femme d’âge moyen, j’aurai 46 ans en octobre. Je pense que c’est pour ça que les gens se sont connectés avec ce personnage de la façon dont ils l’ont fait parce qu’elle n’est pas filtrée. C’est une femme imparfaite avec un corps et un visage qui bougent comme un corps et un visage doivent bouger à son âge. Nous avons tous besoin de ça », a expliqué Kate Winslet au journal.

Dans le même genre, la star a expliqué avoir dû envoyer une affiche promotionnelle car son visage avait été retouché, pour la faire paraître plus jeune. « Je sais combien de rides j’ai au coin des yeux », a-t-elle martelé, en exigeant que celles-ci ne soient pas gommées de l’image. En ce qui concerne les scènes de nudité, Kate Winslet avoue toutefois penser arrêter d’en tourner prochainement : « Je pense que mes jours sont comptés. Je ne suis simplement pas à l’aise de me mettre nue n’importe où ». En Belgique, la série a été diffusée du 19 avril au 31 mai Be 1.