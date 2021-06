Patrick Bruel met en garde ses fans contre les usurpations d’identité: «C’est tout simplement dégueulasse»

Ce dimanche 30 mai, Patrick Bruel était invité sur RFM, au micro de Pascal Nègre. Il a notamment profité de cette occasion pour mettre en garde ses fans, mais aussi pour passer un vrai coup de gueule contre les arnaqueurs qui usurpent son identité pour soutirer de l’argent à ses fans. Comme lui, de nombreuses personnalités sont victimes de ces appropriations illégales d’identité, qu’elles dénoncent régulièrement.

« Il n’y a pas un artiste qui va vous demander de l’argent. Il n’y a pas un artiste qui va vous demander des avantages pour ceci ou cela. C’est important de le dire parce que je ne suis pas le seul artiste à en avoir ras le bol. Beaucoup d’artistes se plaignent. C’est tout simplement dégueulasse », a déclaré le chanteur pour expliquer qu’il en avait marre de ces arnaques, rapporte 7sur7.

Patrick Bruel a ensuite évoqué les nouvelles technologies et les réseaux sociaux en particulier : « C’est une avancée technologique et sociale absolument considérable. Elle donne accès à la culture, à la communication. Mais en même temps, il y a un code la route, des limites à ne pas dépasser, mais ce n’est pas le cas sur les réseaux sociaux parce qu’il y a des gens qui s’expriment et qui ne devraient pas pouvoir s’exprimer sur ces plateformes. Les modérateurs ne font pas toujours leur boulot et ça peut être extrêmement néfaste, extrêmement dangereux ».