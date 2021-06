Frédéric Waseige rêve de Diables rouges au sommet de leur art, fustige le foot business et se rappelle Robert, son père sélectionneur de l’équipe belge.

Longs déplacements à travers l’Europe, crise sanitaire, blessures à répétition… Comment le chroniqueur que vous êtes envisage-t-il l’événement foot qui se profile ?

Depuis plus d’un an, tout le monde fait de l’impro. Aussi bien les gens qui sont censés nous débarrasser de ce virus que les clubs de foot qui doivent gérer une année folle. Cette saison, les joueurs étaient sur le terrain tous les trois jours. Et les stades étaient vides. C’est une année unique dans l’...