Opel Manta GSe: un mix d’ancien et de moderne

Depuis plusieurs années, les « Restomods » ont le vent en poupe : il s’agit de voitures anciennes qui ont été modifiées avec des composants mécaniques modernes afin de les rendre plus performantes et utilisables. C’est ce qu’a fait Opel avec la Manta GSe. Le constructeur allemand a pris un coupé Manta des années 70 et lui a greffé la mécanique électrique d’une Corsa-E. Développant 147 ch et 255 Nm de couple, celle-ci emmène la voiture sur une distance de +/- 200 km grâce à sa batterie.

Opel s’essaie à l’hydrogène...