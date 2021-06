Renault Kangoo: plus familial que jamais

L’ancien était arrivé en bout de course et ne pouvait tenir la comparaison avec la concurrence actuelle. Cette version 2021 évolue en profondeur. Avec tout en mieux, ou presque.

Mine de rien, l’histoire du Kangoo, c’est pratiquement un quart de siècle d’existence puisque sa première apparition remonte à 1997. Ici, il s’agit de la 3e génération, dont les bases remontent tout de même à plus de 10 ans. Inutile de préciser que les choses ont bien changé. Le châssis n’est plus celui d’un utilitaire mais bien la plateforme des actuelles Megane et Scenic. À bord, les choses évoluent aussi avec une présentation plus moderne, dont un écran central numérique qui peut reprendre les connexions CarPlay et Android Auto en plus des fonctions habituelles (radio, GPS, ordinateur...