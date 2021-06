Triumph Speed Triple 1200 RS: un charme évident

Triumph revoit la copie de son fer de lance et propose une Speed Triple plus puissante que jamais. Cylindrée et puissance font un bond en avant alors que le poids part à la baisse.

Le trois-cylindres qui anime la Speed Triple RS voit sa cylindrée passer à 1.160 cm3 et gagner pas moins de 30 ch en bondissant de 150 à 180 pur-sang, soit de quoi repositionner ce roadster pas loin des machines les plus puissantes de la catégorie. L’augmentation du couple va de pair. Désormais plus compact, le bloc, à lui seul, perd 7 kg. Et le poids de l’ensemble affiche à présent 198 kg en ordre de marche, soit dix de moins que l’ancienne version. La selle a été redessinée pour plus de confort et sa hauteur culminant à 830 mm reste raisonnable. Un tout nouvel écran TFT de cinq pouces s’...