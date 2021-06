Bière gratuite si 70% des Américains sont vaccinés d’ici un mois

Cette promesse est le fruit d’un partenariat entre la Maison-Blanche et un des plus gros brasseurs au monde. Mais il faudra faire vite pour remplir l’objectif.

Aux USA, se faire vacciner peut faire gagner des bourses universitaires, des voitures, un ticket à une loterie pour remporter un million de dollars, des frites ou encore des armes à feu… Ce mercredi, une nouvelle offre de taille a été proposée mais cette fois-ci, elle est adressée à tous les Américains pris dans leur globalité. S’ils sont assez nombreux à se rendre aux centres de vaccination durant les 30 jours à venir, le brasseur Anheuser-Busch, troisième producteur mondial de bière, promet d’offrir de la bière gratuite à toute la population.

Pour que la bière coule à flot !

Dans un communiqué de presse, la société affirme qu’elle achèterait « la prochaine tournée américaine de bière, de seltz, et de boisson non alcoolisée » à une condition. Il faut pour cela que les Américains atteignent l’objectif fixé par Joe Biden, à savoir atteindre 70% des Américains à avoir reçu au moins une première dose du vaccin contre le Covid-19 d’ici le jour de la fête nationale américaine, c’est-à-dire le 4 juillet.

« Chez Anheuser-Busch, nous nous engageons à soutenir le rétablissement sûr et solide de notre nation et à pouvoir être à nouveau ensemble dans les endroits et avec les personnes qui nous ont tant manqué. Cet engagement consiste notamment à encourager les Américains à se faire vacciner, et nous sommes ravis d'acheter aux Américains de 21 ans et plus une tournée de bière lorsque nous atteindrons l'objectif de la Maison Blanche », a déclaré Michel Doukeris, PDG d'Anheuser-Busch.

Le timing de cette annonce n’est pas dû au hasard. La campagne de vaccination ralentit aux Etats-Unis et le président Joe Biden vient de proclamer ce mercredi le lancement du « mois national d’action ». Autrement dit, les USA vont tenter d’atteindre ce fameux seuil de 70%, généralement vu comme une garantie d’immunité collective, et ce en un mois. C’est dans cette perspective que la Maison-Blanche s’est associée à Anheuser-Busch. Pour l’instant, environ 51% des Américains sont vaccinés contre le Covid-19.