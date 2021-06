Martin Charlier («Kiki l’Innocent» du Grand Cactus) en couple avec la bourgmestre de Verviers

L’information a d’abord été annoncée par Sudpresse, puis confirmée par 7sur7 et enfin par la RTBF elle-même. Martin Charlier, alias Kiki l’Innocent sur le plateau du Grand Cactus, est en couple avec la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion. Même la télévision publique parle d’une « idylle assez inattendue ». Les deux tourtereaux se seraient pourtant rencontrés il y a peu de temps.

Une histoire construite en l’espace d’un mois

Contacté par 7sur7, Martin Charlier se veut d’abord discret et se contente de dire qu’ils se sont « rencontrés via un ami commun ». Mais rapidement, la RTBF donne des indications supplémentaires. L’un comme l’autre viennent de la région de Verviers mais jusqu’à cette année, ils ne s’étaient jamais rencontrés. Muriel Targnion, qui regarde « très peu la télévision », n’avait d’ailleurs jamais vu le Grand Cactus et ne connaissait donc pas le personnage de Kiki l’Innocent.

Mais il y a un peu moins de deux mois, un souper-spectacle destiné à soutenir l’horeca et la culture est organisé dans plusieurs villes, dont Verviers le 24 avril. L’événement, dénommé « Le Cabaret des Amis », voit la participation des humoristes du Grand Cactus. C’est là que Martin Charlier aurait vu pour la première fois Muriel Targnion. Manifestement, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que leur histoire prenne un tournant amoureux puisqu’un peu plus d’un mois plus tard, ils formeraient donc un couple.