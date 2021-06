Le programme du jubilé de platine d’Elizabeth II est connu

Les Britanniques feront la fête du 2 au 5 juin 2022. C’est en effet à ce moment-là que le Royaume-Uni célèbrera en grande pompe les 70 ans du sacre d’Elizabeth II, soit son jubilé de platine. Elle sera alors âgée de 96 ans et pour l’occasion, Londres devrait se montrer sur son meilleur jour. Le Palais de Buckingham a dévoilé ce mercredi ce qui devrait attendre la population lors de cet événement très spécial.

Un concentré début juin et d’autres événements sur le côté

Pour commencer, il y aura bien entendu le traditionnel défilé Trooping the Colour, où les militaires rendent hommage à la reine. Cette dernière allumera aussi la « balise nationale », comme elle l’avait fait pour le jubilé de diamant il y a neuf ans, ce qui avait donné lieu à un énorme feu d’artifice. Il y aura aussi une messe à la cathédrale Saint-Paul, dans la vieille ville de Londres, un concert dénommé « Platinum Party at the Palace », un derby dans le circuit d'Epsom Downs, un grand repas du jubilé et enfin un grand spectacle du jubilé. Tous les détails sont donnés sur le site officiel du jubilé, qui précise par ailleurs que d’autres informations seront communiquées dans les mois à venir.

« Ce weekend sera l'opportunité pour toutes les communautés habitant le Royaume-Uni d'être réuni pour célébrer cet événement historique », a déclaré le Palais de Buckingham dans un communiqué. Quant aux Britanniques qui n’auront pas la chance d’être présent à Londres, ils auront tout de même l’honneur de voir passer la reine près de chez eux. La souveraine doit en effet voyager à travers le Royaume-Uni avec les membres de sa famille à l’occasion du jubilé.

Cette célébration sera activement préparée par les Britanniques dès octobre prochain. Chaque jardinier, écolier ou membre d’association devra alors planter pour l’occasion un arbre et jusqu’à la fin de l’année 2022. Il s’agit aussi de faire le lien avec l’organisation de la COP26 à Glasgow, en novembre 2021. Lors de l’organisation du jubilé, 70 forêts anciennes et 70 arbres centenaires seront mis en valeur à travers le pays.