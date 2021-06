Michel Lecomte débarque sur Nostalgie pour l’Euro

L’expert sportif et ancien directeur du service sports de la RTBF ne restera pas sans rien faire durant l’Euro 2020. Michel Lecomte sera en effet, dès le 11 juin prochain (lancement de la compétition), au micro de Nostalgie pour une émission spéciale, créée pour lui : « Mes arrêts sur image ». Celui qui a fait vibrer la Belgique pour le foot pendant 40 ans partagera ses souvenirs footballistiques avec les auditeurs durant tout l’Euro.

Tous les jours de la semaine, ces derniers entendront Michel Lecomte raconter comment la Belgique a marqué l’histoire du foot et évoquer les meilleures performances des Diables rouges. Au total, ce sont 21 capsules audio qui seront proposées, durant un mois. « Ce à quoi je fais référence dans chaque histoire évoquera des émotions chez tous les auditeurs. Cela leur rappellera toutes les grandes émotions foot que l’on a vécues ensemble. Mon éclairage sera forcément un peu différent puisque j’ai vécu ces moments de l’intérieur », a commenté l’expert sportif, qui voit d’ailleurs nos Red Devils se hisser en finale de l’Euro.

Pour le directeur des programmes de Nostalgie, choisir Michel Lecomte pour cette nouvelle émission était incontestable. « Nous avons tous grandi et vécu de grands moments sportifs avec Michel Lecomte », a expliqué Frédéric Herbays dans un communiqué de Nostalgie, « À l’occasion de l’Euro, l’accueillir sur Nostalgie pour évoquer les grands moments de la planète foot et de notre équipe nationale me semblait une évidence ».