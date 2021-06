À la télé ce soir: la grande finale de «Koh-Lanta» et «La famille Bélier»

Voici nos conseils pour une soirée réussie devant la télé ce vendredi.

Koh-Lanta : les armes secrètes, à 21h05 sur TF1

Et voilà l'épilogue de cette saison de «Koh-Lanta, les armes secrètes» ! Tous en ont rêvé, mais ils sont seulement trois naufragés à monter sur les poteaux parmi les 20 aventuriers qui ont participé à cette édition ponctuée par les revirements de situation provoqués par les armes secrètes. Alors, qui saura faire preuve d'endurance, d'équilibre et de patience sur cette épreuve mythique ? Car il ne faut pas tomber pour être certain de pouvoir choisir son adversaire et se présenter devant le jury final. L'aventurier qui y parviendra aura la lourde tâche de départager les 2 finalistes et seul l'un d'entre eux sera sacré grand gagnant, remportant ainsi les 100 000 euros promis au vainqueur.

La famille Bélier, à 20h30 sur RTL TVI

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

d’Eric Lartigau (2014)

Rires et émotion autour d’une famille de sourds-muets dont s’est paradoxalement échappée… « The Voice » 2013 en personne sur le répertoire de Michel Sardou : le pari astucieux et totalement réussi de l’auteur de « L’homme qui voulait vivre sa vie », ayant aussi valu à Louane Emera le César du meilleur espoir féminin.

Les sept mercenaires, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

d’Antoine Fuqua (2016)

On savait l’entreprise périlleuse, tant la version de John Sturges est restée mythique, même au regard d’Akira Kurozawa, l’auteur des « Sept samouraïs » originaux ! Le thème est évidemment resté le même mais les détails ont changé car le Ravachol de service n’est plus mexicain mais blanc de blanc alors que les mercenaires ont à peu près toutes les couleurs, à commencer par Denzel Washington reprenant le rôle de Yul Brynner refusé par… Tom Cruise. S’il y a un peu de bricolage dans le casting, la technique est, elle, impeccable. On peut dire que ça canarde allègrement dans tous les sens, avec en point d’orgue la meurtrière Gatling, ancêtre de la mitrailleuse lourde.

Killer Elite, à 22h25 sur AB3 - Deux étoiles

de Gary McKendry (2011)

Jason Statham, Clive Owen et Robert DeNiro – qui ne cabotine pas trop – se partagent l’affiche de ce film d’action sans prétention, de facture très classique et efficacement tendu d’un bout à l’autre. Une bonne série B capable de séduire sans réserve les inconditionnels du genre.

Le silence des agneaux, à 23h40 sur Tipik - Deux étoiles

de Jonathan Demme (1991)

Cinq Oscars dont ceux des meilleur film, réalisateur, acteur et actrice pour ce thriller horrifique et malsain à la morale très discutable et qui fit d’Anthony Hopkins, acteur jusque-là plutôt discret, un sexe-symbole ! L’époque où les « mauvais » étaient devenus les vrais héros.

The Empty Man (1re TV), à 20h30 sur Be 1 - Une étoile

de David Prior (2020)

Après un début prometteur sur fond d’Himalaya, le récit bascule dans une enquête solitaire interminable. Pompeux.