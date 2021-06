Quel est le concept de l’émission ?

Nous avons traversé la Belgique entière à la recherche des meilleurs pizzaïolos. Dix d’entre eux ont été sélectionnés par le jury, Raffaela Palanga, qui est spécialiste de la cuisine italienne, et Julien Serri, qui est chef à Paris et a été vice-champion de France. Raffaela était aussi chroniqueuse dans « Max et Vénus » et elle connaît la cuisine italienne comme sa poche, cela fait partie d’elle. Nous sommes allés avec...