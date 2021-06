À la télé ce soir: «La chanson de l’année» ou «Le jardin secret» (vidéos)

« La chanson de l’année », à 21h05 sur TF1

À quelques jours de la Fête de la Musique, Nikos Aliagas propose aux téléspectateurs d’élire en direct la meilleure chanson de l’année. Pour cela, a été organisé un concert réunissant des dizaines d’artistes et qui se tient dans un cadre exceptionnel : devant le majestueux château de Chambord. Une scénographie avec son et lumière, feux d’artifices et jets d’eau accompagne les prestations des chanteurs venus interpréter leur chanson phare de l’année. Qui va succéder à Vitaa et Slimane, récompensés l’année dernière avec leur chanson « Avant toi » ?

« Le jardin secret », à 22h25 sur Be1

La jeune Mary Lennox, orpheline, doit quitter l’Inde pour s’installer en Angleterre, dans l’immense manoir de son oncle irascible, Lord Archibald Craven. En explorant les lieux, tombe sur Colin Craven, son cousin qui n’a pas quitté son lit depuis sa naissance. Ensemble, ils partent à la découverte d’un jardin secret…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Quatre mariages et un enterrement », à 20H15 sur PLUG RTL – trois étoiles

de Mike Newell (1994)

Avec son César du meilleur film étranger et ses cinq millions d’entrées en France, l’une des meilleures comédies anglo-saxonnes du répertoire, et pas maltraitée du tout dans sa version française dialoguée avec brio et notamment exécutée par Vincent Cassel, Odile Cohen, Karin Viard et… Kristin Scott Thomas laquelle se double évidemment elle-même.

« Elysium », à 01H20 sur TIPIK – trois étoiles

de Neill Blomkamp (2013)

La terre étant devenue incontrôlable et surpeuplée, les nantis ont trouvé refuge sur un paradis satellitaire en forme d’étoile. C’est là qu’un ex-détenu a toujours rêvé d’aller un jour, mais l’entreprise est d’autant plus risquée qu’y sévit une discipline menée par une vraie dame de fer… Matt Damon a pris du poids et des muscles pour affronter… à distance une Jodie Foster décidément plus sexy que jamais.

« Dragons 2 », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Dean DeBlois (2014)

Le numéro 1 de 2010 était une réussite totale et dès lors, il était quasiment illusoire d’en attendre autant de cette suite malheureusement libre de tout effet de surprise. On entre effectivement dans la routine avec cette histoire de dragons apprivoisés par une tribu de Vikings brutalement confrontée à un ennemi qui veut justement ramener les bestioles à un statut moins pacifique.

« L’histoire personnelle de David Copperfield (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – deux étoiles

d’Armando Iannucci (2019)

Dev Patel en proue, et le couple formé par Hugh Laurie et Tilda Swinton animent cette nouvelle adaptation du best-seller de Charles Dickens, après celles de George Cukor en 1935 et Delbert Mann en 1969. Très théâtral par moments, le style ne quitte jamais vraiment un style britannique formaté.

« Hors contrôle », à 22H20 sur PLUG RTL – une étoile

de Jake Szymanski (2016)

L’histoire de deux frangins toujours célibataires piégés par deux coquines censées les accompagner avantageusement au mariage de leur… frangine ! L’une des pires comédies US de ces dix dernières années.